Plan Tulum Renace reducirá tarifas y permitirá acceso gratuito al Parque del Jaguar

Tulum, Quintana Roo, a 17 de julio de 2026.- El Gobierno de México puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer el turismo en Tulum con la publicación del Plan Tulum Renace en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual incluye acceso gratuito al Parque del Jaguar, una reducción en las tarifas para visitar la Zona Arqueológica y el Área Natural Protegida, además de obras de infraestructura y mejoras en la movilidad.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que cualquier persona podrá ingresar sin costo al Parque del Jaguar y recorrer sus instalaciones. Quienes deseen utilizar el transporte eléctrico únicamente deberán pagar 20 pesos.

La mandataria detalló que el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida tendrá un costo de 80 pesos para visitantes nacionales, tarifa que, aseguró, equivale a la que se cobraba en 2018 y 2019. En tanto, los turistas extranjeros pagarán 265 pesos por el recorrido completo, monto que también representa una disminución importante respecto a las tarifas anteriores.

Asimismo, destacó que el ingreso a las playas públicas de Tulum será completamente gratuito y que el único cobro adicional será por el uso del sistema de transporte dentro del parque para quienes decidan utilizarlo.

Como parte del proyecto, informó que ingenieros militares modificarán el acceso principal al Parque del Jaguar mediante la construcción de un arco de entrada y desarrollarán un estacionamiento ecológico en el acceso sur, además de integrar nuevos espacios que conecten el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del parque.

Sheinbaum señaló que estas acciones fueron presentadas previamente a representantes del sector hotelero, organizaciones y habitantes de la comunidad, quienes respaldaron la propuesta.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el Plan Tulum Renace contempla diez ejes de acción, entre ellos la gratuidad del Parque del Jaguar para visitantes nacionales, la reducción de tarifas administradas por el INAH y la CONANP, la implementación de un sistema de transporte eléctrico, un modelo de atención al turista con apoyo de la Guardia Nacional, la capacitación y certificación de prestadores de servicios turísticos, la construcción de un estacionamiento en el acceso sur, mejoras en los servicios públicos, un nuevo sistema de transporte público, campañas permanentes de promoción turística y un programa para atraer nuevas rutas aéreas y fortalecer la conexión entre el aeropuerto y el centro de Tulum.

La funcionaria añadió que estas medidas complementan las acciones emprendidas desde 2025 para impulsar el destino, entre ellas la apertura de nuevos accesos públicos a las playas, programas de regulación y certificación para prestadores de servicios, estrategias de limpieza de sargazo, actualización de instrumentos de desarrollo urbano y la próxima inauguración del proyecto Tulum Iluminado–Zona Arqueológica.