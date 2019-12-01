Plan México: Impulsa SAT retorno de capitales al país para generar inversiones y empleo

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2026.- En el marco del Plan México que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a cabo el programa Repatriación de Capitales para fomentar, a través de incentivos fiscales, el retorno o ingreso de recursos que se mantienen en el extranjero y que pueden invertirse en actividades productivas y creación de empleo en el país.

Se trata de un programa que se estableció en el Transitorio Vigésimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, y está dirigido a personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero, con establecimiento permanente en territorio nacional, y que buscan regresar o ingresar recursos que hayan tenido en el exterior.

A quienes decidan acceder a este mecanismo y acrediten el origen lícito de los recursos, los cuales debieron estar en el extranjero al 8 de septiembre de 2025, se les aplicará una tasa preferencial en el impuesto sobre la renta (ISR) de 15 por ciento.

Asimismo, los recursos deberán invertirse en México por tres años, destinarse a actividades productivas, a generar empleos, pago de pasivos a favor de la Federación o inversiones a través de bonos de deuda gubernamental, entre otros.

Cabe precisar que el retorno o ingreso deberá hacerse a través de operaciones realizadas entre instituciones de crédito o casas de bolsa constituidas en México, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y entidades constituidas fuera del territorio nacional.

La vigencia de este programa es hasta el 31 de diciembre de 2026 y los recursos que se retornen o ingresen durante el primer semestre, deben invertirse a más tardar el último día de este año. Las inversiones que retornen o ingresen durante el segundo semestre, deben invertirse a más tardar el 30 de junio de 2027.

Este órgano tributario pone a disposición de las y los contribuyentes el siguiente correo electrónico para dudas o información del programa: retorno.capitales@sat.gob.mx.

Con estas medidas, el SAT apoya la promoción de las inversiones en nuestro país para fortalecer la economía e impulsar el desarrollo en beneficio de la población.