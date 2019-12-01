Piloto de avión que llevó a "El Mayo" fue entregado a EEUU, afirma Ernestina Godoy

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 13:44:47

Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el piloto que operó la aeronave en la que llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada a Santa Teresa, Nuevo México, ya fue entregado a las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, explicó que tras la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, el sujeto, de identidad protegida, fue deportado a la República Mexicana, en donde posteriormente fue detenido por uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, y después fue extraditado a la Unión Americana.

“Fue detenido por portación de armas y entregado al gobierno de Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Godoy Ramos ante medios de comunicación.

Además, la fiscal general mencionó que el día de la captura de Zambada García, el piloto solicitó a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Juárez un código transponder para ingresar a Estados Unidos.

No obstante, luego comentó que el piloto no contaba con autorización para operar y que la aeronave tenía alterados sus datos de identificación.