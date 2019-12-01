Pide Bedolla no estigmatizar a región Apatzingán por inseguridad

Pide Bedolla no estigmatizar a región Apatzingán por inseguridad
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:07:55
Morelia, Michoacán, a 06 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a no estigmatizar la región de Apatzingán en materia de inseguridad, pues aseguró que los casos de violencia más intensos están en la región de Zamora y Uruapan.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que la región de Apatzingán ha sufrido una estigmatización muy fuerte por problemáticas de violencia, igual que todos los municipios de la Tierra Caliente, sin embargo, al revisar las cifras, se puede ver que zonas como el municipio limonero no tiene una incidencia tan alta como, por ejemplo, la parte del occidente que tiene frontera con Jalisco.

Por ejemplo, mencionó municipios como La Piedad, Tanhuato, Zamora, Tangancícuaro, Tangamandapio, fueron los de mayor incidencia, por ejemplo, durante la jornada violenta registrada tras el operativo en Jalisco hace dos semanas.

Ramírez Bedolla reiteradamente llamó a no estigmatizar municipios, regiones ni al estado, pues Michoacán constantemente está en los titulares relacionados a la violencia, a pesar de no ser así, pues actualmente la entidad se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional en materia de homicidio doloso.

