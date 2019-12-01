Persona de la tercera edad busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en hospital de Uruapan 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:52:41

Uruapan, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Se solicita de su valiosacolaboración para localizar a familiares de una persona de la tercera edad que se encuentra en el área de urgencias del Hospital General de Uruapan, reportado en estado de salud crítico.

El hombre, de unos 73 años de edad, fue localizado inconsciente desde la tarde de este jueves, en la cancha de la colonia Viñedos, pero fue hasta esta madrugada que debido a su condición, fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital tras presentar diversos signos de alarma.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente presenta un diagnóstico de probable neumonía adquirida en la comunidad, así como diabetes mellitus tipo 2 descompensada e hipertensión.

El paciente dijo llamarse Javier Mercado, pero no sabe dónde localizar domicilio propio, ni de familiares, ya que se encuentra desubicado.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de sus familiares, favor de acudir al área de urgencias del Hospital General de Uruapan, mejor conocido como Hospital Regional, ubicado al oriente de la ciudad.

