Permanecen activos 6 incendios forestales en San Luis Potosí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 23:02:35
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 18 de febrero de 2026.- Seis incendios forestales permanecen activos en diversas zonas de San Luis Potosí, donde autoridades estatales desplegaron un operativo para contener y mitigar los daños ocasionados por el fuego, informó Protección Civil.

Según datos oficiales, hasta el momento no se reportan víctimas mortales. En la comunidad de Milpillas, ubicada en el municipio de Mexquitic de Carmona, brigadistas han logrado un avance cercano al 90 por ciento en el control del siniestro.

Mientras tanto, se intensifican las labores en La Cruz, en Soledad de Graciano Sánchez, y continúan las acciones en Villa de Zaragoza, Villa de Reyes, la delegación de La Pila —en el municipio de San Luis Potosí—, así como en Santa María del Río.

El Comité Estatal de Manejo del Fuego señaló que las tareas se enfocan en frenar la propagación de las llamas y resguardar el perímetro, mediante trabajos coordinados y permanentes de brigadas especializadas. En estas labores participan la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), junto con brigadistas municipales y voluntarios. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, evitar el uso de fuego en áreas rurales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

