PEMEX fortalece producción, refinación y resultados financieros durante el tercer trimestre de 2026

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- Durante el tercer trimestre de 2026, Petróleos Mexicanos (PEMEX) continuó fortaleciendo su desempeño operativo y financiero mediante mayores niveles de producción, refinación y comercialización de combustibles. Los resultados del periodo reflejan una mejora integral a lo largo de la cadena de valor de la empresa y una mayor contribución al abastecimiento de combustibles en el país, a precios competitivos.

La producción total de hidrocarburos creció en 2.6% comparado con la registrada en el tercer trimestre de 2025. Asimismo, la producción de gas natural registró un desempeño sobresaliente, al superar los 5 mil millones de pies cúbicos diarios por primera vez desde el segundo trimestre de 2023, impulsada por la mayor aportación de los campos estratégicos Bakté e Ixachi.

Por su parte, el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación alcanzó 1 millón 143 mil barriles diarios, un incremento de 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior y su nivel más alto desde 2014. Este desempeño impulsó un crecimiento de 15.5% en la producción total de petrolíferos, con aumentos de 15.9% en gasolinas y 23.3% en diésel, cuyos volúmenes registraron máximos en más de una década.

Adicionalmente, los volúmenes de ventas nacionales de petrolíferos crecieron 13.5% respecto al tercer trimestre de 2025, impulsados por las ventas conjuntas de gasolinas y diésel, que aumentaron 18.0% y alcanzaron sus niveles más altos desde 2018. Esto refleja la fortaleza de la presencia comercial de Pemex en el mercado nacional y su consolidación como el principal comercializador de combustibles en el país.

En materia financiera, los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 487 mil millones de pesos, un incremento de 28.5% respecto al mismo trimestre del año anterior. El EBITDA alcanzó 124 mil millones de pesos y la utilidad operativa se ubicó en 98 mil millones de pesos, mostrando una mejora superior a 110 mil millones de pesos respecto al resultado operativo del tercer trimestre de 2025. Estos avances también se reflejaron en una mejora cercana a 50 mil millones de pesos en el resultado neto respecto al tercer trimestre de 2025.

La deuda financiera se ubicó en 77.6 mil millones de dólares al cierre de septiembre de 2026, manteniéndose en niveles históricamente bajos, tras una reducción cercana a 8 mil millones de dólares respecto al cierre de 2025 y de más de 28 mil millones de dólares frente a 2018.

El saldo de proveedores, incluyendo las empresas filiales de PEMEX, se redujo en 103 mil millones de pesos respecto al registrado en el mismo periodo de 2025. Asimismo, para continuar avanzando en la atención de estos compromisos, además de los pagos realizados con recursos propios, durante el último trimestre de 2026, en estrecha coordinación con las secretarías de Hacienda y Energía, se implementan mecanismos de apoyo financiero y liquidez para proveedores, en línea con los esquemas aplicados al cierre de 2025.

En materia social, PEMEX ejecutó 86 acciones de responsabilidad social en 14 entidades federativas, con una inversión de 890 millones de pesos en proyectos de salud, educación, infraestructura comunitaria, protección civil y desarrollo productivo. En el ámbito ambiental, incrementó en 33.8% el reúso de agua en sus instalaciones, alcanzando 10.7 millones de metros cúbicos durante el trimestre.

Los resultados del tercer trimestre muestran a un PEMEX más fuerte operativa y financieramente. Con una operación más sólida y una mayor capacidad para producir combustibles para el mercado nacional, PEMEX continúa fortaleciendo el abastecimiento energético del país y su contribución al desarrollo económico de México.