PEMEX reporta incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas; hasta el momento no hay heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 17:30:42

Dos Bocas, Tabasco, 9 de abril de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró un incendio en la bodega de coque de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, al lugar acudieron de inmediato los cuerpos de emergencia de la zona, quienes trabajan para controlar la situación.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas derivadas de este incidente.

La refinería Olmeca, considerada una de las obras energéticas más importantes del país, forma parte de la estrategia para fortalecer la producción nacional de combustibles, por lo que este tipo de incidentes activa protocolos inmediatos de seguridad y atención.

Información en proceso.