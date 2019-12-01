PC estatal mantiene vigilancia ante huracán “Simon” categoría 4; pide Segob suspender corridas de autobuses en la Costa

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) mantiene vigilancia ante la intensificación del huracán “Simon” a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, cuya circulación ocasionará lluvias intensas en la costa y región oriente de Michoacán, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del estado. Ante ello, se pide la suspensión de las corridas de autobuses en la Costa.

De acuerdo con el reporte meteorológico de las 00:00 horas, el centro del huracán se localizó aproximadamente a 225 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de hasta 270 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

Para Michoacán se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y oleaje de entre 3.5 y 4.5 metros de altura en sus costas. Debido a la cercanía del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por calles inundadas y mantenerse alejado de playas, muelles y desembocaduras ante el oleaje elevado.

PC estatal continuará con el monitoreo de la trayectoria e intensidad del huracán “Simon” y exhorta a la población a extremar precauciones, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.