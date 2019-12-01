“Patria o muerte”: el mensaje de Carlos Manzo que pronunció 11 días antes de ser asesinado.

“Patria o muerte”: el mensaje de Carlos Manzo que pronunció 11 días antes de ser asesinado.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 10:23:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– “Hay de dos: estar del lado de la patria o estar del lado de los grupos fácticos que tanto daño le hacen a nuestro país”. Esa fue una de las frases pronunciadas por Carlos Alberto Manzo Rodríguez durante un discurso que, tras su asesinato, adquirió un significado distinto y volvió a circular en redes sociales.

 

El mensaje fue pronunciado el 21 de octubre de 2025, durante la ceremonia por el CLX aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, apenas 11 días antes de que el entonces presidente municipal fuera asesinado a balazos en el centro de la ciudad.

 

Durante su intervención, Manzo hizo referencia a la necesidad de defender la soberanía, la justicia y el Estado de derecho, al tiempo que llamó a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno a cerrar filas frente a los grupos que, dijo, amenazaban la tranquilidad del país.

 

En su discurso, el alcalde sostuvo que enfrentar esos desafíos implicaba asumir una postura y tomar decisiones, incluso cuando hacerlo representara poner en riesgo la propia vida.

 

La frase “patria o muerte” se convirtió posteriormente en uno de los fragmentos más recordados de aquella intervención, especialmente después del atentado que terminó con su vida.

 

Once días después ocurrió el asesinato

 

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo encabezaba las actividades del Festival de las Velas, en la Plaza Morelos de Uruapan, cuando fue atacado a balazos frente a decenas de asistentes.

 

El homicidio ocurrió durante las celebraciones de Noche de Muertos y provocó conmoción e indignación en Michoacán y otras partes del país.

 

A un año de aquel crimen, el fragmento de su discurso vuelve a difundirse, mientras continúan las exigencias de justicia y el reclamo para que se esclarezca por completo quiénes participaron y ordenaron el asesinato.

 

Unas palabras que permanecen en la memoria de Uruapan

 

La intervención del entonces alcalde ha cobrado relevancia nuevamente porque fue pronunciada pocos días antes de su muerte y refleja la postura pública que mantenía frente a la inseguridad y la delincuencia organizada.

 

Hoy, aquella expresión pronunciada desde la tribuna municipal vuelve a escucharse en Uruapan, donde su figura y sus palabras permanecen presentes en medio de las exigencias de justicia. 

 

Más información de la categoria
Fatal choque en la autopista de Occidente deja dos hombres sin vida en Michoacán
Ataque armado deja a dos jóvenes heridos en Celaya, Guanajuato
Choque de motos deja un herido en Zamora, Michoacán
Agreden a velador en Zamora, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Uruapan, Michoacán: Lo amenazaron, lo mataron tras entrevistar a Carlos Manzo y el crimen contra el periodista Mauricio Solís, el primero de la era Sheinbaum, sigue sin respuestas 
Michoacán: Habitantes de San Fernando, Apatzingán, pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Profeco vigilará precios durante el fin de semana de Día de Muertos en Pátzcuaro
Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos