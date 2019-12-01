“Patria o muerte”: el mensaje de Carlos Manzo que pronunció 11 días antes de ser asesinado.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 10:23:08

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– “Hay de dos: estar del lado de la patria o estar del lado de los grupos fácticos que tanto daño le hacen a nuestro país”. Esa fue una de las frases pronunciadas por Carlos Alberto Manzo Rodríguez durante un discurso que, tras su asesinato, adquirió un significado distinto y volvió a circular en redes sociales.

El mensaje fue pronunciado el 21 de octubre de 2025, durante la ceremonia por el CLX aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, apenas 11 días antes de que el entonces presidente municipal fuera asesinado a balazos en el centro de la ciudad.

Durante su intervención, Manzo hizo referencia a la necesidad de defender la soberanía, la justicia y el Estado de derecho, al tiempo que llamó a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno a cerrar filas frente a los grupos que, dijo, amenazaban la tranquilidad del país.

En su discurso, el alcalde sostuvo que enfrentar esos desafíos implicaba asumir una postura y tomar decisiones, incluso cuando hacerlo representara poner en riesgo la propia vida.

La frase “patria o muerte” se convirtió posteriormente en uno de los fragmentos más recordados de aquella intervención, especialmente después del atentado que terminó con su vida.

Once días después ocurrió el asesinato

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo encabezaba las actividades del Festival de las Velas, en la Plaza Morelos de Uruapan, cuando fue atacado a balazos frente a decenas de asistentes.

El homicidio ocurrió durante las celebraciones de Noche de Muertos y provocó conmoción e indignación en Michoacán y otras partes del país.

A un año de aquel crimen, el fragmento de su discurso vuelve a difundirse, mientras continúan las exigencias de justicia y el reclamo para que se esclarezca por completo quiénes participaron y ordenaron el asesinato.

Unas palabras que permanecen en la memoria de Uruapan

La intervención del entonces alcalde ha cobrado relevancia nuevamente porque fue pronunciada pocos días antes de su muerte y refleja la postura pública que mantenía frente a la inseguridad y la delincuencia organizada.

Hoy, aquella expresión pronunciada desde la tribuna municipal vuelve a escucharse en Uruapan, donde su figura y sus palabras permanecen presentes en medio de las exigencias de justicia.