Pato Merlín protagoniza billete conmemorativo de la Lotería Nacional

Ciudad de México, a 9 de julio de 2026.- El popular Pato Merlín fue reconocido por la Lotería Nacional al convertirse en la imagen del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 2891, un homenaje con el que la institución busca destacar el cariño que el personaje ha despertado entre las familias mexicanas.

Durante la develación del billete, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que Merlín trascendió como un símbolo de unión y afecto para la población.

"Hay acontecimientos que encuentran un lugar permanente en el corazón del pueblo de México. Eso ocurrió con Merlín, un pequeño pato que sin proponérselo terminó representando algo más grande: el amor de todo el pueblo mexicano. Nos recordó que somos un pueblo capaz de emocionarse con la sencillez y conquistó a la gente porque detrás de él estaba una familia mexicana y eso miles de personas lo reconocieron", expresó.

El Sorteo No. 2891 se realizará el próximo 24 de julio y ofrecerá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total de 51 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Lotería Nacional.

Con esta emisión especial, la institución reconoce el impacto social y el afecto que Pato Merlín ha generado entre la población, consolidándolo como un personaje entrañable para miles de mexicanos.