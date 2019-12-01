Pasión de Cristo de Iztapalapa ingresa a lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:22:22

Nueva Dehli, India, a 10 de diciembre 2025.- La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa ingresó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Se trata de una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe, resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación”, dijo la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco que se celebra en Nueva Delhi.

Dicha representación moviliza cada año a los ocho barrios originarios de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde los vecinos transforman el espacio urbano en escenarios bíblicos para escenificar los episodios de pasión y muerte de Cristo.

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y una de las mayores concentraciones religiosas de América Latina.

Cabe mencionar que en 2024, más de 1.4 millones de personas asistieron a la celebración y previo a la pandemia, se registraron más de 2 millones de asistentes en la representación.

Se trata de una tradición que comenzó en 1833 como un voto comunitario para pedir el fin de una epidemia de cólera que diezmaba a la población.