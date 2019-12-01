Participa IEM en sesión del Consejo Estatal de Migración de Michoacán

Morelia, Michoacán 17 de marzo de 2026.- Con el objetivo compartir reflexiones sobre la participación político-electoral de las personas migrantes y generar un espacio de intercambio que permita escuchar sus perspectivas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) asistió a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Migración.

En el encuentro lo encabezó el titular de la Secretaría del Migrante, Antonio Soto Sánchez y contó con la presencia del Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández, así como colectivos, organizaciones y asociaciones migrantes que integran el Consejo.

Durante su intervención, el Consejero Presidente del IEM compartió diversas reflexiones sobre el papel de la migración en la vida democrática de Michoacán, al señalar que existe una base importante de personas migrantes con credencial para votar en el extranjero; sin embargo, este universo aún no se traduce en niveles altos de participación electoral. “Si bien se han registrado avances en los mecanismos de votación como la transición del voto postal hacia modalidades electrónicas, persiste una brecha entre quienes se registran y quienes efectivamente ejercen su voto, lo que evidencia que el reto no es únicamente de acceso, sino de participación efectiva” apuntó el Consejero Presidente.

Asimismo, se abordaron los avances en materia de representación política de las personas migrantes mediante acciones afirmativas que han permitido su inclusión en candidaturas; no obstante, se reconoció que estos esfuerzos aún no se consolidan en espacios legislativos, por lo que su participación sigue siendo parcial. En este sentido, se subrayó la importancia de garantizar la tutela efectiva de sus derechos político-electorales y de su representación, así como fortalecer los mecanismos que permitan su participación plena en la vida democrática del estado.

Finalmente, se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer este ejercicio democrático, entre ellas: mejorar la difusión del voto en el extranjero, simplificar los procesos de participación, fortalecer la educación cívica y avanzar hacia esquemas más sólidos de representación.