Papa León XIV pide orar para que niños del mundo vivan en paz

Papa León XIV pide orar para que niños del mundo vivan en paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:06:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad del Vaticano, 21 de diciembre del 2025.- El papa León XIV pidió orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en paz”, durante la tradicional bendición de las figuritas del Belén del Niño Jesús, realizada tras el rezo del ángelus en el Vaticano.

“Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, expresó el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

Este domingo, la Plaza de San Pedro fue escenario de la tradicional Bendición de los Niños de Belén, una celebración en la que fieles de todas las edades acuden con sus figuras del Niño Jesús para que el papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su mensaje, León XIV envió un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma, quienes sostenían figuritas de distintos tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

A lo largo de la mañana, catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes en la plaza, donde participaron en actividades y juegos previos a la oración del ángelus y a la bendición papal, en un ambiente de fe y convivencia.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla
Habitantes de Buenavista, Michoacán bloquean carretera en exigencia de la aparición de sus familiares
En una funeraria de Zamora, Michoacán, asesinan a un individuo
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Más información de la categoria
Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Explota puesto de pirotecnia en tianguis de Morelia, Michoacán; está prohibida su venta
A los 15 años Carlos Manzo me dijo que iba a ser presidente de México: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios