Papa León XIV pide orar para que niños del mundo vivan en paz

Ciudad del Vaticano, 21 de diciembre del 2025.- El papa León XIV pidió orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en paz”, durante la tradicional bendición de las figuritas del Belén del Niño Jesús, realizada tras el rezo del ángelus en el Vaticano.

“Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, expresó el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

Este domingo, la Plaza de San Pedro fue escenario de la tradicional Bendición de los Niños de Belén, una celebración en la que fieles de todas las edades acuden con sus figuras del Niño Jesús para que el papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su mensaje, León XIV envió un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma, quienes sostenían figuritas de distintos tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

A lo largo de la mañana, catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes en la plaza, donde participaron en actividades y juegos previos a la oración del ángelus y a la bendición papal, en un ambiente de fe y convivencia.