"Panchito", el Elefante Marino que llegó a la playa Los Ayala en Nayarit, para sorprender a visitantes y habitantes

Tepic, Nayarit, a 28 de enero de 2026.- El Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) que sorprendió a visitantes y habitantes al ser visto el martes asoleándose en la playa Los Ayala, en Nayarit, no es un ejemplar desconocido para la comunidad científica. Se trata de “Panchito”, un macho identificado y monitoreado por biólogos mexicanos desde 2020, cuando fue registrado por primera vez en costas nacionales, específicamente en la playa San Pancho, por lo que fue bautizado con ese nombre.

El Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos (GRIMMA) explicó que esta especie suele salir a tierra para descansar, regular su temperatura corporal, recuperar energía o realizar la muda anual de piel y pelaje. Debido a la presencia de numerosos curiosos durante el avistamiento, autoridades navales y ambientales colocaron un cerco perimetral para garantizar la tranquilidad y seguridad de “Panchito”.

En el resguardo del elefante marino participaron elementos del cuerpo de bomberos, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Protección Civil Municipal de Compostela, quienes aseguraron el área donde se confirmó su presencia. Paralelamente, autoridades estatales activaron los protocolos correspondientes para evaluar su estado de salud y determinar si es necesaria una posible reubicación.

Al respecto, el presidente de GRIMMA, Roberto Moncada Cooley, señaló que “Panchito” era un macho de entre cinco y seis años cuando fue observado por primera vez en 2020, por lo que actualmente tendría alrededor de 11 o 12 años. Además, el grupo destacó que “registros como este nos recuerdan que el océano no tiene fronteras y que aún queda mucho por aprender sobre los movimientos y capacidades de dispersión de los mamíferos marinos".

Finalmente, especialistas subrayaron que, aunque se trata de una especie carismática que suele generar simpatía entre la población, es fundamental mantener distancia durante estos avistamientos, tanto por la seguridad de las personas como por el bienestar del propio animal.