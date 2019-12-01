Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, cerrado tras destrozos

Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, cerrado tras destrozos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:56:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- El Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, detalló que las oficinas ubicadas en el Palacio Municipal se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso tras los destrozos ocurridos durante la noche del 3 de noviembre en una protesta por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

“Las oficinas dentro del Palacio Municipal permanecerán cerradas temporalmente hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad de trabajadores y visitantes”, se dijo en un mensaje de la Presidencia Municipal.

Cabe destacar que en días anteriores, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo cerró su página oficial de Facebook en medio de la peor crisis de seguridad y legitimidad que ha enfrentado su administración.

Dicha situación ocurrió cuando el pueblo exige claridad, firmeza y presencia institucional, ante la inseguridad persistente en el municipio y estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
Localizan cuerpos en dos municipios con mensaje para director de Seguridad de Morelos
Alerta: Previene la SSP Michoacán a niñas y niños por juegos en la red
De milagro salva la vida conductor tras chocar en la Morelia-Salamanca; está grave 
Más información de la categoria
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
De milagro salva la vida conductor tras chocar en la Morelia-Salamanca; está grave 
Revelan jersey que utilizará México en el Mundial 2026; indumentaria divide opiniones
Presidente municipal de Pátzcuaro denuncia amenazas; pide apoyo federal en el municipio
Comentarios