Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, cerrado tras destrozos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 10:56:05

Apatzingán, Michoacán, 5 de noviembre del 2025.- El Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, detalló que las oficinas ubicadas en el Palacio Municipal se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso tras los destrozos ocurridos durante la noche del 3 de noviembre en una protesta por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

“Las oficinas dentro del Palacio Municipal permanecerán cerradas temporalmente hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad de trabajadores y visitantes”, se dijo en un mensaje de la Presidencia Municipal.

Cabe destacar que en días anteriores, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo cerró su página oficial de Facebook en medio de la peor crisis de seguridad y legitimidad que ha enfrentado su administración.

Dicha situación ocurrió cuando el pueblo exige claridad, firmeza y presencia institucional, ante la inseguridad persistente en el municipio y estado.