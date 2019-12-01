Pagos por adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúan a pesar de concurso mercántil: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:47:19

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los pagos por adeudo fiscal del Elektra y TV Azteca continuarán, a pesar de la solicitud de concurso mercantil del medio de comunicación.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reveló que la televisora ya liquidó en su totalidad el adeudo que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, la jefa del Ejecutivo federal explicó que existen dos casos distintos relacionados con empresas del mismo grupo: uno correspondiente a TV Azteca y otro a Elektra, cuyos pagos se realizan conforme a un esquema establecido por la ley.

“Son dos adeudos, uno de TV Azteca y el otro es de Elektra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Elektra, ayer se depositó el primer pago mensual”, afirmó la gobernante.

En el caso de la tienda de electrodomésticos y servicios financieros, la presidenta Sheinbaum detalló que cuenta con un adeudo total por 32 mil millones de pesos, con pagos mensuales cercanos a mil 200 millones de pesos durante un periodo aproximado de 18 meses.

En ese sentido, la jefa de Estado destacó que el pago inicial de la deuda es el “más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país”.