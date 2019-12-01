Otorgará AGRICULTURA apoyo extraordinario a productores de trigo cristalino de Sonora y Baja California

Otorgará AGRICULTURA apoyo extraordinario a productores de trigo cristalino de Sonora y Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 12:40:29
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Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) publicó la mecánica operativa para la entrega de un apoyo extraordinario a las y los productores de trigo cristalino de Sonora y Baja California.

Este incentivo de 430 pesos por tonelada, autorizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo mitigar las pérdidas de rendimiento —estimadas entre 30 y 40 por ciento— debido a la falta de horas frío en los meses de diciembre y enero pasados.

La contingencia impactó la producción del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 y los ingresos de cerca de 3 mil 500 familias agricultoras en ambas entidades, apuntó la Secretaría federal, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez.

Para acceder a este beneficio, AGRICULTURA convocó a las y los productores interesados a acudir a las Oficinas de Representación, del 5 al 20 de noviembre, para integrar su expediente con la documentación personal y los comprobantes de comercialización correspondientes.

Subrayó que los recursos se entregarán de forma directa mediante tarjetas del Banco del Bienestar, distribuidas de manera personal para garantizar transparencia y eliminar la intermediación.

Este incentivo federal será complementado con los apoyos adicionales que otorgarán los gobiernos estatales de Sonora y Baja California, como parte de una estrategia coordinada para hacer frente a las contingencias climáticas que vulneran al sector agrícola, refirió.

Las y los productores interesados pueden consultar las bases completas y la mecánica operativa en el portal oficial de la Secretaría federal: https://bit.ly/mecanicaoperativatrigo.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de mantener un acompañamiento cercano con las familias productoras, hacer frente a los efectos del cambio climático y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

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