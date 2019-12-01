Ordenan prisión preventiva para excolaborador de García Luna por el desvío de 5 mmdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 22:59:07

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2025.- Un Juez federal ordenó la prisión preventiva oficiosa para Jesús “N”, excolaborador del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos superior a 5 mil millones de pesos.

Según las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre los años 2013 y 2015 el imputado habría intervenido en la simulación de contratos para la supuesta adquisición de servicios, con el objetivo de sustraer fondos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y canalizarlos a empresas que presuntamente estaban bajo el control de García Luna.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Jesús “N” fue detenido en Cuernavaca, Morelos, mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que incluyó a la SSPC, Defensa, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público le imputó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Asimismo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, mientras que el Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.