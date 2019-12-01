Operativo en Tapalpa contra "El Mencho", planeado y ejecutado por autoridades federales: Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:40:18
Zapopan, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró que uno de los operativos más importantes de los últimos años, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" fue realizado y ejecutado por autoridades federales.

De acuerdo con el funcionario, la acción se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa y fue planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la participación de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.

Durante el operativo también fueron detenidos dos presuntos colaboradores cercanos del líder criminal, identificados como Rubén, alias “R1”, y Hugo “N”, conocido como “El Tuli”.

Tras la detención se registraron reacciones violentas en distintas zonas del estado, entre ellas bloqueos carreteros y la quema de vehículos.

Ante estos hechos, el gobierno federal activó un despliegue coordinado con autoridades estatales de Jalisco y de otras entidades, con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad, restablecer el orden y garantizar la protección de la población.

Noventa Grados
