Operativo en Arizpe, Sonora termina con cuatro detenidos y el aseguramiento de armas, lanzagranadas y vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 16:06:34

Arizpe, Sonora a 08 de noviembre de 2026.– Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, luego de ser detenidos en una zona serrana del municipio de Arizpe, Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados, identificados como Nolberto “N”, Juan “N”, Marco “N” y Daniel “N”, fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina.

Durante el operativo fueron aseguradas siete armas de fuego, 393 cartuchos de distintos calibres, 44 cargadores, casquillos, chalecos, tres lanzagranadas, cuatro vehículos y 19 gramos con 600 miligramos de marihuana.

Tras presentar los datos de prueba, un juez de control determinó vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Asimismo, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que los cuatro imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.