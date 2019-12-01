ONU reconoce avances de México en la lucha contra el feminicidio

Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron las acciones de México para mejorar las leyes contra el feminicidio, durante una reunión sobre los derechos de las mujeres realizada este viernes.

Nahla Haidar, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, destacó el trabajo de México para contar con leyes que tomen en cuenta la violencia contra las mujeres por razones de género. Por su parte, Claudia Flores señaló que las medidas para proteger a las mujeres y niñas deben considerar sus distintas necesidades y condiciones de vida.

Durante la reunión, representantes de México informaron que se trabaja en una nueva ley para prevenir, investigar y castigar el feminicidio. La propuesta busca seguir las recomendaciones de la ONU y mejorar la protección de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas.

Reem Alsale, experta de violencia contra las mujeres y niñas, cuestionó la propuesta mexicana, en especial la definición de mujer que incluye las personas que se identifican como tal. También advirtió sobre posibles problemas relacionados con la protección de las mujeres.

Por otro lado, la ONU aclaró que Reem Alsalem, no habla en nombre del organismo. La explicación fue dada por Paulina Kubiak, portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas.