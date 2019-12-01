ONU lamenta homicidios de periodistas Roxana Guzmán y Alex Serna; exigen justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:50:38

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México (ONU-DH), lamentó las desapariciones y homicidios de los periodistas Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz y Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero.

A través de un comunicado en redes sociales, la agencia expresó “su consternación” por los crímenes contra los trabajadores de la comunicación en el país.

Además, destacó las trayectorias de las víctimas en el ámbito del periodismo en el país; sobre Guzmán mencionó que era directora de un medio digital, en el cual cubría la información policiaca en el sur de Veracruz.

Mientras que de Serna subrayó que dedicaba su labor periodística a la investigación de temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero.

Por último, la ONU-DH en México exigió a las autoridades que esclarezcan los hechos y se les garantice el acceso a la justicia.

“Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”, manifestó la oficina en su cuenta oficial de X.