Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:38:57

Ciudad de México. A 24 de noviembre de 2026.- Cerca de 47 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo durante 2025 a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, lo que equivale a cinco víctimas cada hora, de acuerdo con un informe de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El reporte señala que, de las 78 mil mujeres afectadas durante ese año, aproximadamente el 60% perdió la vida en el ámbito familiar. Asimismo, advierte que el hogar continúa siendo uno de los espacios de mayor riesgo para las mujeres.

La ONU atribuye el lento descenso de los feminicidios a la persistencia de la discriminación, los estereotipos de género y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. También destaca que en numerosos casos existían antecedentes de violencia y denuncias previas.

Por regiones, África registró la tasa más alta de feminicidios, con 2.9 víctimas por cada 100 mil mujeres, seguida de América, con 1.4, y Oceanía, con 1.1.

Ante este panorama, el organismo internacional llamó a fortalecer las políticas de prevención, los mecanismos de protección y la respuesta de las autoridades para evistar estos crímenes.