Ondas tropicales provocarán lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 07:29:27

Ciudad de México, a 3 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que onda tropical núm. 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical núm. 15 recorrerá el sureste mexicano.

En ese sentido, ambos sistemas originarán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero; puntuales fuertes en Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste del territorio nacional y en zonas del istmo de Tehuantepec, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca.

Mientras que en el Valle de México se prevé ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales fuertes.