Onda tropical provocará fuertes lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 07:30:05

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical número 18 sobre el sur del país generará lluvias puntales intensas en Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); puntuales muy fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima; y puntuales fuertes en Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este).

Igualmente se esperan lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en zonas de los estados costeros del océano Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur); y finalizando a partir de hoy en Jalisco.

Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de julio de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este).

Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

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