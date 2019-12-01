Onda tropical provocará fuertes lluvias en gran parte del país

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical número 18 sobre el sur del país generará lluvias puntales intensas en Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); puntuales muy fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima; y puntuales fuertes en Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este).
Igualmente se esperan lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.
Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en zonas de los estados costeros del océano Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur); y finalizando a partir de hoy en Jalisco.
Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de julio de 2026:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa, Chihuahua (este), Nayarit (norte), Michoacán (sur), Guerrero (oeste) y Oaxaca (sur).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco (oeste), Colima, Puebla (norte), Morelos (sur), Chiapas (oeste), Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).