Nuevo frente frío afectará a varios estados del país

Nuevo frente frío afectará a varios estados del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:28:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 39 se desplazará por el noroeste y norte del país.

A través de un comunicado, señaló que el meteoro interaccionará con una vaguada polar lo que propiciará el descenso de las temperaturas; lluvias y chubascos en dichas regiones; además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la región mencionada y en Yucatán; así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Pronóstico de lluvias para el 6 de marzo de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).
  • De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Durango (este), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuego devasta restaurantes y palapas en zona turística de Puerto Escondido, Oaxaca
Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz
Más información de la categoria
García Harfuch presenta Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en México en la Copa del Mundo
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Operativo en Tapalpa contra "El Mencho", planeado y ejecutado por autoridades federales: Harfuch
Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz
Comentarios