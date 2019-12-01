Nuevo frente frío afectará a varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:28:21

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 39 se desplazará por el noroeste y norte del país.

A través de un comunicado, señaló que el meteoro interaccionará con una vaguada polar lo que propiciará el descenso de las temperaturas; lluvias y chubascos en dichas regiones; además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la región mencionada y en Yucatán; así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Pronóstico de lluvias para el 6 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Oaxaca (istmo).

: Oaxaca (istmo). De 35 a 40 °C : Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Durango (este), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: