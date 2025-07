"No vamos a cubrir a nadie", asegura Sheinbaum sobre caso Bermúdez Requena

Ciudad de México, a 21 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se cubrirá a nadie con vínculos criminales, en referencia al caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco en la Administración de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena.

“Aquí no se cubre a nadie, si la FGR tiene contra alguien que sea militante o no de Morena alguna evidencia, adelante y que continúe la investigación. No vamos a cubrir a nadie, ni nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma”, puntualizó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar si hay evidencias en dicho caso, sea o no militante de Morena.

“En este caso, esta persona (Bermúdez Requena) que fue secretario de Seguridad de Tabasco es investigado, tiene una orden de aprehensión por la FGR, muy distinto a otros casos, por ejemplo García Luna fue en EE.UU. pero aquí de inmediato cuando hubo conocimiento de vínculo se abrió la carpeta de investigación y la orden de aprehensión”, dijo la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum manifestó su desacuerdo con el linchamiento mediático sin evidencias en contra de Adán Augusto López.