"No queremos más Garcías Lunas": Sheinbaum asegura que hay cero impunidad para funcionarios corruptos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:17:39
Puebla, Puebla, a 22 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay “cero impunidad a la corrupción”, ante denuncias de colusión entre la delincuencia y autoridades.

“Cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina desde la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, la mandataria mexicana señaló: “no queremos más Garcías Lunas”.

De igual forma, llamó a la ciudadanía a que levante las denuncias correspondientes, para que deriven en investigaciones y posteriormente en detenciones y un juicio justo.

