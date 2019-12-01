No hubo represión de policías capitalinos en marcha de Generación Z: Clara Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:58:31

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el cuerpo de policías capitalino acudió a la marcha convocada por la Generación Z con el objetivo de contener posibles situaciones de violencia, mas no de reprimir a los manifestantes.

Ante los señalamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza, Brugada afirmó que la policía no iba armada y que únicamente portaba equipo de protección.

Destacó que, a diferencia de prácticas aplicadas en el pasado o en otros países, en esta movilización no se emplearon balas de goma ni cañones de agua.

La mandataria capitalina subrayó además que no se utilizó gas lacrimógeno, reiterando que la instrucción oficial fue garantizar el desarrollo pacífico de la protesta.