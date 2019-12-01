No hubo represión de policías capitalinos en marcha de Generación Z: Clara Brugada

No hubo represión de policías capitalinos en marcha de Generación Z: Clara Brugada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:58:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el cuerpo de policías capitalino acudió a la marcha convocada por la Generación Z con el objetivo de contener posibles situaciones de violencia, mas no de reprimir a los manifestantes.

Ante los señalamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza, Brugada afirmó que la policía no iba armada y que únicamente portaba equipo de protección.

Destacó que, a diferencia de prácticas aplicadas en el pasado o en otros países, en esta movilización no se emplearon balas de goma ni cañones de agua.

La mandataria capitalina subrayó además que no se utilizó gas lacrimógeno, reiterando que la instrucción oficial fue garantizar el desarrollo pacífico de la protesta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 
Pierde la vida un motociclista al derrapar en Paseo Central de San Juan del Río, Querétaro
Detenciones y aseguramientos marcan el fin de semana en Michoacán: En operativos conjuntos, 12 detenidos, explosivos, armas y vehículos asegurados
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Operativo federal para capturar a “El Camaleón” desata bloqueos en Michoacán; presunto delincuente fue arrestado en 2024 y dejado en libertad por un juez
Estallido de violencia llega a Morelia y suman 10 municipios de Michoacán bajo bloqueos y enfrentamientos este lunes
Se enfrentan fuerzas de seguridad con presuntos delincuentes en Santa Fe de la Laguna, Michoacán
Comentarios