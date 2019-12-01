"No está pasando por un momento fácil": Claudia Sheinbaum sale en defensa de Grecia Quiroz ante dichos de Noroña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:07:02

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la sensibilidad y al respeto hacia la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien desde tribuna del Senado afirmó que la edil ha asumido “una posición fascista de ultraderecha” por supuestamente buscar la gubernatura de Michoacán.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema y recordó que Quiroz atraviesa un proceso personal difícil tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“En esa parte debe haber una sensibilidad”, expresó, al señalar que la presidenta municipal “no está pasando por un momento fácil”.

Respecto a lo dicho por Fernández Noroña sobre que a la alcaldesa “se le despertó la ambición” y que buscará la gubernatura del estado, la mandataria federal señaló que no se opone al debate político, pero subrayó que debe darse en el momento adecuado.

“Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que en momentos ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, sentenció.