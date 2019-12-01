"Ninguna potencia extranjera decide por nosotros", asevera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:10:40
Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que “ninguna potencia extranjera decide por nosotros” y celebró la soberanía nacional, durante su discurso con motivo del 215 Aniversario de la Independencia.

“Mexicanas y mexicanos: la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija e hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, justicia y libertad”, declaró la mandataria mexicana.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que la “soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, a hablar con nuestra a propia voz, a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes”.

Asimismo, consideró que residen “esencial y originalmente en el pueblo”.

“Esa es la verdadera democracia: todo poder público, emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de Gobierno”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

