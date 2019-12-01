"Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse": Claudia Sheinbaum

Fecha: 6 de Febrero de 2026
Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Desde Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún partido político puede servir de refugio para la delincuencia o la corrupción, y subrayó que en el país no debe existir impunidad, sin importar cargos o colores partidistas.

“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva a un juicio, ¿verdad?, porque este alcalde o cualquier otra persona tiene que demostrar a lo largo del juicio ―si es que así lo considera la persona― su inocencia. Y en todo caso, el juez determina la culpabilidad y vienen las sentencias. Pero es muy importante esto".

La mandataria federal explicó que cualquier señalamiento debe ser atendido conforme a la ley y respaldado por investigaciones formales, destacando que el debido proceso es el mecanismo mediante el cual se determina la responsabilidad o inocencia de las personas señaladas.

"Entonces, en ese sentido, cuando haya denuncia ciudadana, pues hay que revisarlo, y hay que trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias. Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable”, puntualizó.

