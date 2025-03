Ningún país gana en guerra de aranceles: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 13 de marzo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que ningún país gana con esta guerra de aranceles, que fue comenzada por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que lo que busca Estados Unidos con sus aranceles es producir más en su país y dejar de importar productos.

“Nadie, nadie. El objetivo que ha planteado Estados Unidos es que EE.UU. importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país”, declaró.

“En el caso de México, no me voy a referir al resto del mundo porque nos corresponde hablar de México, hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos, por la integración productiva que hay; no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra, y entonces eso genera mucha productividad”, explicó.

“En el caso de México-Estados Unidos, pues lo que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tenga que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo, porque las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir de México”, sentenció sobre el tema.