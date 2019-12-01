Niega la FGE de Chihuahua haber solicitado la extradición de la esposa del exgobernador César Duarte

Chihuahua, Chihuahua, a 30 de marzo de 2026.- La eventual extradición de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador priista César Duarte Jáquez, corresponde exclusivamente a instancias federales, por lo que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no ha promovido ninguna acción para su deportación, aclaró este lunes el fiscal estatal César Jáuregui Moreno.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que la dependencia a su cargo no ha presentado solicitudes ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con la detención por motivos migratorios de Gómez Fong, ocurrida la semana pasada en El Paso, Texas. Detalló que la intervención estatal se limitó a responder un requerimiento de información sobre carpetas de investigación y denuncias existentes.

Días antes, la FGR informó mediante un comunicado que había iniciado gestiones para concretar la deportación controlada de la esposa de Duarte Jáquez, señalando que contaba con una solicitud de la Fiscalía de Chihuahua derivada de investigaciones abiertas.

No obstante, el fiscal estatal desmintió dicha versión y puntualizó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no solicitó acción alguna, sino que únicamente proporcionó datos sobre la posible existencia de procesos en los que se menciona a Bertha “N”.

Jáuregui Moreno resaltó que, debido a que se trata de procedimientos con implicaciones internacionales, es la autoridad federal la encargada de conducirlos. “Estos trámites corresponden a la Fiscalía General de la República, ya que involucran relaciones entre países; nosotros sólo informamos si la persona tenía procesos en el estado”, indicó.

Finalmente, reiteró que la información entregada por la fiscalía estatal fue a petición de la instancia federal, la cual es responsable de llevar a cabo las gestiones necesarias en este tipo de casos.