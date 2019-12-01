“Ni a chavorrucos llegan”: Claudia Sheinbaum sobre participantes políticos en la marcha de Generación Z

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:00:10

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se burló de los políticos mayores que participarán el sábado en la marcha denominada de la Generación Z, al decir que “ni a chavorrucos llegan”, como es el caso de Vicente Fox o legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han confirmado su asistencia a la movilización.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió a los jóvenes revisar quien convoca a dicho tipo de movilizaciones, como la del próximo sábado en un llamado por la paz tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

“Ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información de quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron. (Vicente) Fox reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, ¿verdad?”, dijo.

“Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron, en fin, un montón de personas que no son necesariamente, ni chavorrucos llegan”, indicó.

En ese sentido, la mandataria mexicana justificó la colocación de vallas en Palacio Nacional como en otros monumentos históricos de la Ciudad de México ante las movilizaciones programadas.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional; es un monumento histórico y un símbolo de nuestro país”, apuntó.

“Es mejor colocar las vallas que provocar un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de una persona; ese es el objetivo de las vallas”, sentenció.