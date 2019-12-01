Necropsia detecta lesión por golpe en la delfín Moana, fallecida en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:05:32

Guaymas, Sonora, 14 de octubre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga la muerte de Moana, una delfín que falleció el pasado 1 de octubre en el Delfinario Sonora, luego de que los estudios realizados revelaran que sufrió un golpe que habría provocado su muerte.

La dependencia busca determinar si la lesión estuvo relacionada con la caída de una pieza de las instalaciones y cómo ocurrieron los hechos.

Luego de lo sucedido, personal de la Profepa acudió al delfinario para revisar las condiciones del lugar y recabar información sobre la salud y los cuidados que recibía Moana. También revisa visitas anteriores para saber si el establecimiento cumplió con las indicaciones que le habían hecho.

“Mantenemos abiertas diversas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento relacionadas con el fallecimiento de Moana, ejemplar de delfín en cautiverio ocurrido el pasado 1 de octubre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte, verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y, en su caso, determinar las posibles responsabilidades.” expresó la dependencia en un comunicado.

Mientras continúa la investigación, la dependencia también revisa el estado de salud de los demás delfines, su alimentación, el lugar donde viven y la calidad del agua.

La Profepa informó que todavía no se determina si hubo fallas en las instalaciones o en el cuidado de Moana. Una vez que concluya la investigación, dará a conocer si existen responsables y si corresponde aplicar alguna sanción.