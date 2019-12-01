Monopolio en contratos del INE viene desde 1999 y se ha reconocido desde el 2014: Sheinbaum

Monopolio en contratos del INE viene desde 1999 y se ha reconocido desde el 2014: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 12:50:37
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Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el monopolio de contratos del INE para material electoral proviene desde 1999, mientras que en 2014 este esquema fue reconocido por Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa.  

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde el 2014; es más, desde antes de 1999 en el Estado de México. 
Primer escándalo 1999, segundo 2005. Con estos contratistas, ya con ese escándalo del 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes, pero ¿quién lo reconoce? Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa”, puntualizó.

Resaltó que Lorenzo Córdova ha reconocido públicamente el duopolio en estas contrataciones, esquema que además se replica en los institutos electorales estatales cuyos consejeros fueron elegidos por él mismo. 

En este sentido, señaló que es de vital importancia fortalecer Talleres Gráficos con un consejo abierto para evitar el monopolio exhibido en los últimos días.

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