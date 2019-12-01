Ministros de la SCJN no harán uso de las camionetas recientemente adquiridas, tras la controversia que se generó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 16:29:49

Ciudad de México, a 25 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas, luego de la controversia generada por su costo frente al discurso de austeridad.

A través de redes sociales, el máximo tribunal señaló que los nueve ministros acordaron renunciar a los vehículos y solicitar “que se inicie el proceso correspondiente para la devolución”.

Precisaron que, “en su caso, podrían ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

La Corte reiteró su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 8:30 horas para ampliar la información.

La decisión se da tras la polémica por la compra de camionetas Jeep para los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar blindaje.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la adquisición de camionetas “de seguridad” representó un ahorro superior a mil millones de pesos, al sustituir un esquema de renta por la compra de las unidades, lo que generó dicho “ahorro”.