Ministros de la SCJN no harán uso de las camionetas recientemente adquiridas, tras la controversia que se generó

Ministros de la SCJN no harán uso de las camionetas recientemente adquiridas, tras la controversia que se generó
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 16:29:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas, luego de la controversia generada por su costo frente al discurso de austeridad.

A través de redes sociales, el máximo tribunal señaló que los nueve ministros acordaron renunciar a los vehículos y solicitar “que se inicie el proceso correspondiente para la devolución”.

Precisaron que, “en su caso, podrían ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

La Corte reiteró su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 8:30 horas para ampliar la información.

La decisión se da tras la polémica por la compra de camionetas Jeep para los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar blindaje.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la adquisición de camionetas “de seguridad” representó un ahorro superior a mil millones de pesos, al sustituir un esquema de renta por la compra de las unidades, lo que generó dicho “ahorro”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en accidente de motocicleta en el Centro de Morelia, Michoacán 
Muere motociclista tras ser arrollada por una camioneta en la colonia Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán; hay dos heridos 
Fallece octogenario tras ser atropellado en Huiramba, Michoacán 
¡Increíble! Recuperan en Morelia, Michoacán auto Ferrari robado en EU
Más información de la categoria
Nevadas extremas en Estados Unidos dejan más de 700 mil hogares sin luz
Hombre con comportamiento errático realiza detonaciones en la colonia Juárez de Morelia; se encierra en taquería y lo hallan sin vida
Ingresan al "Botox" al Penal de Altiplano tras ser vinculado a proceso; el sembrador de extorsión y crimen en Michoacán está tras las rejas
Coche invade carril contrario y se estrella contra camión de pasajeros en Morelos; hay 4 muertos
Comentarios