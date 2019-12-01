Militantes de Morena encabezan bloqueo en carretera federal 

Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- Un grupo de aproximadamente 100 habitantes de la comunidad de Tlacote el Bajo, encabezado por militantes de Morena, mantuvieron un bloqueo de más de tres horas en el libramiento Surponiente a la altura del bulevar Peñaflor, para exigir a las autoridades locales la construcción de un puente en una vía federal.

Los manifestantes exigen a las autoridad la colocación de un puente peatonal, debido a accidentes fatales en la zona, aunque este tramo carretero es competencia federal, los manifestantes exigieron a las autoridad locales solución inmediata.

Desde las 7:00 de la mañana, los habitantes de la comunidad instalaron Llantas y otros objetos para bloquear el paso de los vehículos en ambas direcciones de la vialidad, por lo que al lugar acudieron concertadores de gobierno estatal y municipal para dialogar con ellos, puesto que las obras y acciones corresponden a la jurisdicción federal.

Cerca de las 9:30 de la mañana acudieron los delegados de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) Carlos García Villaseñor, así como el de la Secretaría de gobernación Federal, Samuel Mena Stadelmann, quienes anunciaron a las manifestantes que se iniciarían labores para la atención inmediata.

Los funcionarios plantearon estrategias a corto plazo, como la instalación de reductores de velocidad en la zona y de señalética, así como la gestión de espacio y los estudios para la construcción del puente peatonal, que será un trabajo a largo plazo, debido a que no hay derecho de vía, aunque dijeron que si hay recurso para ejecutarla.

“El acuerdo al que llegamos es que se va a atender esta situación en tres principales momentos, a corto mediano y largo plazo. Primeramente se instalarán reductores de velocidad en esta zona y después comenzaremos los trabajos para el análisis en donde va a quedar el puente porque actualmente no tenemos derecho de vía en esta zona, tendríamos que ver si hay donación o adquisición y de parte de algún predio; lo que sí es que se cuenta con el recurso y a largo plazo tendremos ya la construcción de la estructura”, dijo el secretario Delegado de gobernación Federal

Cerca de las 10:30 de la mañana llegó la cuadrilla de trabajadores para instalar los reductores de velocidad, por lo que se abrió la circulación en uno de los carriles en cada dirección, por lo que la circulación se mantuvo a vuelta de rueda por un tiempo considerable.

Entre los quejosos fueron identificados la secretaria de Comunicaciones, Difusión y Propaganda, así como Cristian Jesús Cruz Vázquez, quien en la marcha por el 8M fue evidenciado como un agresor sexual y Salvador Rebolledo, militantes de Morena en Querétaro.

Finalmente el bloqueo fue retirado por personal de la Fiscalía Federal de la República (FGR) pues de lo contrario estarían incurriendo en un delito federal por tratarse de una vialidad federal.