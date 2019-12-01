Michoacán tendrá mañanas frías, bancos de niebla y tardes calurosas este domingo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 09:22:40

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Michoacán tendrá este domingo condiciones de cielo despejado a medio nublado, con posibilidad de lluvias aisladas, mañanas frescas y frías en zonas altas, así como temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad de ambos litorales, favorecerán estas condiciones.

Durante las primeras horas del día se prevén bancos de niebla en las regiones Costa, Purépecha, Bajío y Pátzcuaro-Zirahuén, los cuales podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia segura entre vehículos.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.