Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 17:37:34

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- México y Guatemala acordaron convocar a otros países de Centroamérica a una reunión regional para coordinar acciones frente a las caravanas migrantes, así como fortalecer la cooperación para atender los retornos y facilitar la localización de personas desaparecidas durante su tránsito.

Los acuerdos se alcanzaron durante la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, encabezada por el canciller mexicano Roberto Velasco y su homólogo Carlos Ramiro Martínez.

Además, ambos gobiernos prevén realizar visitas técnicas a su frontera común durante el primer trimestre de 2027 y avanzar en la creación de dos mecanismos de cooperación en materia de movilidad humana, uno enfocado en los procesos de retorno y otro en la búsqueda de migrantes desaparecidos.

Aunque todavía no se define la fecha del encuentro regional, se contempla la participación de otras naciones para ampliar la coordinación ante los flujos migratorios.