México y EEUU tendrán gran colaboración en los "próximos meses y años", vaticina De la Fuente

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente vaticinó que la “buena relación y la gran colaboración que existe y continuará en los próximos meses y años”, en referencia a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Hoy llegamos a un muy buen entendimiento para darle forma y continuidad a un programa de colaboración que sustenta en cuatro principios: el respeto irrestricto a la soberanía y a integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación”, indicó el secretario De la Fuente.

Lo anterior, lo declaró en un encuentro con medios que sostuvo con el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras la reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

“La reunión que tuvimos esta mañana con la presidenta Sheinbaum fue para dialogar varios temas de la relación bilateral, particularmente sobre la seguridad, rubro en el cual hemos venido trabajando como lo decíamos desde hace algún tiempo”, señaló el funcionario federal.

Por otra parte, el titular de la SRE comentó que con el fin de dar seguimiento puntual a los acuerdos convenidos se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

“Este entendimiento al que hemos llegado incluyen medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia, tráfico de drogas y armas ilícitas, cada uno en su territorio”, argumentó.