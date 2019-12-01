México solo será observador en Junta de Paz de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 11:48:22

Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el país solamente fungirá como observador en la Junta por la Paz en Medio Oriente, la cual fue creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese sentido, la mandataria mexicana informó que Héctor Vasconcelos, embajador de la República Mexicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien represente al país en dicha instancia.

Además, la jefa del Ejecutivo explicó que solamente se asumirá ese papel en la comitiva, porque México reconoce a Palestina como un estado legítimo.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores; que, si no íbamos a participar, fuéramos como observadores”, comentó la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum dijo que la comunicación enviada al gobierno de Estados Unidos celebra que se busquen nuevos espacios para buscar la paz, pero México reconoce formalmente a Palestina como un Estado, pues es importante que se garantice la participación de Palestina e Israel.