México, séptimo país de la OCDE con mayor crecimiento del PIB en segundo trimestre de 2026; buscamos prosperidad compartida: presidenta Claudia Sheinbaum en 50 aniversario del CCE

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México se ubicó en el séptimo lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento en el segundo trimestre de 2026 —por encima del promedio del organismo— ya que su Gobierno decidió apostar en el desarrollo de la infraestructura, lo que se refleja en una inversión pública y mixta nunca antes vista en un sexenio que asciende a los 8 billones 400 mil millones de pesos.

“¿Por qué está creciendo el país? Número uno, por el programa que acabo de informarles. Porque decidimos apostar por el desarrollo de la infraestructura a través de mecanismos de financiamiento razonables, eficientes y también de la inversión mixta, y al mismo tiempo facilitar la inversión privada.

“Y, por otro lado, el boom de la economía digital en los Estados Unidos, de la inteligencia artificial, pues ha permitido que México sea parte de este proceso a través de la producción de electrónicos. Como ustedes pueden ver, en el último trimestre estamos mucho mejor que muchos países del mundo. Esto lo acaba de sacar Graciela, el INEGI, 3.6% de crecimiento para agosto, comparado con agosto del año pasado, crecimiento anual, 0.6% respecto al mes anterior; la Inversión Extranjera Directa sigue creciendo y bueno, esto es otra cosa, que es justamente lo que estamos buscando, la Prosperidad Compartida: México contribuyó, de acuerdo con el último informe de CEPAL, en 60% a la reducción de la pobreza en toda América Latina, por eso yo creo que hay mucho que celebrar, mucho que trabajar conjuntamente y mucho que avanzar”, expuso en el 50 Aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La Jefa del Ejecutivo Federal celebró los acuerdos alcanzados con el sector empresarial, particularmente el CCE, y los sindicatos, entre los que destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), la estabilización de los precios del combustible por año y medio, el aumento al salario mínimo, el acuerdo de consenso para la jornada laboral de 40 horas, la digitalización y bancarización en el país para reducir el flujo de efectivo; así como los decretos para facilitar las inversiones, con un plazo de 60 días para la aprobación de proyectos en Ventanilla Única que ha permitido autorizar más de 20 proyectos, y los incentivos del Plan México.

Entre los proyectos de inversión pública y mixta, destacó los 700 mil millones de pesos destinados para red carretera, los 886 mil millones de pesos para los trenes de pasajeros, la línea de carga del Tren Maya y el fortalecimiento del Tren Interoceánico; 794 mil 109 millones de pesos para la generación eléctrica; 2 billones de pesos del Plan Estratégico para Petróleos Mexicanos (Pemex); 140 mil 905 millones de pesos para el Plan de Gasoductos; 180 mil millones de pesos en proyectos estratégicos de agua potable; 815 mil millones de pesos de inversión en puertos; 3 billones de pesos en Vivienda para el Bienestar; así como la supercomputadora Coatlicue, que será la más grande de América Latina.

Anunció que también propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inclusión de incentivos fiscales para que quienes tengan deudas con el fisco puedan pagar sin recargos ni multas, lo cual quedará establecido en la Ley de Ingresos del próximo año. “Vamos a bajar el déficit, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable”, agregó.

Al final del evento conmemorativo, el presidente del CCE, José Medina Mora, entregó un reconocimiento a nombre del Consejo Coordinador Empresarial a la Jefa del Ejecutivo Federal.