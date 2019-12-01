México registra en 2025 su nivel más bajo de pobreza laboral en 20 años

México registra en 2025 su nivel más bajo de pobreza laboral en 20 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 13:55:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mazatlán, Sinaloa, 27 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el país registró durante 2025 el nivel más bajo en pobreza laboral en 20 años, con 33.9 por ciento, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica. Y la pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa: 2025 es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la III Región Militar, Cuartel General Mazatlán.

A través de sus redes sociales, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que la reducción de la pobreza laboral en el país muestra que el modelo de economía moral mejora la vida de las trabajadoras y trabajadores de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece arrollado por el tren en la colonia Hércules, Querétaro
Hallan a hombre sin vida en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán; estaba carcomido por animales
Quedan 25 elementos de seguridad hospitalizados tras operativo contra "El Mencho": Defensa
El 50% de municipios de Guanajuato sufrió eventos violentos tras captura de "El Mencho": FGE
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios