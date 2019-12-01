México presenta denuncias penales por homicidios de mexicanos en EEUU; pide intervención de la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:18:12

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- El gobierno de México anunció la implementación de diversas acciones penales por los homicidios y muertes de mexicanos a manos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cabe señalar que, hasta la fecha suman 17 muertes de connacionales relacionadas con la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que la protección de mexicanos en el exterior debe ser una causa nacional, de ahí que su gobierno escalara las acciones con la presentación de denuncias.

El pasado 13 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emprendió una serie de acciones jurídicas, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense., que se notificará mediante la Embajada de México en la Unión Americana.