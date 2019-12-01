México prepara medidas legales por homicidio de connacional a manos de Ice en Houston

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:19:33

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su Administración irá “más allá” de las reclamaciones diplomáticas y recurrirá a medidas jurídicas, por el homicidio de un connacional a manos de un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido en Houston, Texas.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, aseguró la mandataria mexicana.

Las palabras de la jefa del Ejecutivo federal se dieron luego de que se hiciera público el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.

“Su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”, sentenció la gobernante.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) a la agencia EFE, el mexicano utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.