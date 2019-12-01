México prepara medidas legales por homicidio de connacional a manos de Ice en Houston

México prepara medidas legales por homicidio de connacional a manos de Ice en Houston
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:19:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su Administración irá “más allá” de las reclamaciones diplomáticas y recurrirá a medidas jurídicas, por el homicidio de un connacional a manos de un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido en Houston, Texas.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, aseguró la mandataria mexicana.

Las palabras de la jefa del Ejecutivo federal se dieron luego de que se hiciera público el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.

“Su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes”, sentenció la gobernante.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) a la agencia EFE, el mexicano utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpean a dos jóvenes en Tarímbaro, Michoacán; uno falleció y el otro está grave 
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran motocicletas, estupefacientes, autopartes y aditamentos de armamento
Detienen en Tingambato, Michoacán a 2 mujeres con orden de aprehensión por presunto homicidio
Capturan y vinculan a proceso a presunto responsable de ataque e incendio en billar de Salamanca
Más información de la categoria
Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin
Representantes de PRI y Morena advierten que partidos analizan no sentarse a mesas de trabajo con consejera presidenta del IEM
¡Aprender y divertirse! Michoacán abre más de 4 mil espacios para sus cursos de verano 2026
SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado
Comentarios