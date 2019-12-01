México obtiene cuatro cargos subsidiarios de la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 17:18:39

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México fue electo el pasado 8 de abril en Nueva York para integrar cuatro órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC).

El país formará parte de los siguientes órganos subsidiarios:

Comité del Programa y la Coordinación (CPC) para el periodo 2027-2029

Junta Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para 2027-2029;

Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) también para 2027-2029;

Comité de Organizaciones No Gubernamentales para el periodo 2027-2030.

Como integrante de la Junta Ejecutiva del PMA, México impulsará políticas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente frente a crisis humanitarias derivadas de conflictos y del cambio climático. Además, su participación le permitirá incidir en la elección de la próxima dirección ejecutiva del organismo.

En el caso de ONUSIDA, el país buscará contribuir a la definición de estrategias que den continuidad a la respuesta global frente al VIH/SIDA, con énfasis en la cooperación con comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

Dentro del CPC, México promoverá una visión administrativa enfocada en mejorar la eficiencia de la ONU, evitando duplicidades y priorizando el impacto de sus acciones en el terreno.

Por otro lado, en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, defenderá la participación activa de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la inclusión dentro del sistema de Naciones Unidas.

La cancillería destacó que estos resultados representan un reconocimiento a la participación de México en la agenda multilateral, así como a la confianza de otros Estados en su capacidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos de estos órganos y del sistema de la ONU en su conjunto.