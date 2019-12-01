México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba: Juan Ramón de la Fuente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 17:04:59

Bogotá, Colombia, 21 de marzo de 2026.- En el Foro de Alto Nivel CELAC-África, el canciller Juan Ramón de la Fuente reafirmó que México continuará con el envío de ayuda humanitaria a Cuba, al destacar que “son tiempos de solidaridad”.

Durante su participación en el encuentro, realizado en Colombia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que el país mantendrá su respaldo a naciones que enfrentan situaciones complejas, incluyendo también a Haití.

El canciller señaló que, ante los cambios que experimenta el mundo, los países de América Latina y el Caribe deben fortalecer la cooperación regional mediante una respuesta más articulada, con mayor concertación, solidaridad, generosidad y acción colectiva.

Asimismo, De la Fuente reconoció que, aunque no siempre ha sido posible concretar todos los esfuerzos de integración, sí se han encontrado alternativas viables y relevantes para atender los retos comunes. En ese sentido, destacó que el foro sigue siendo un espacio clave para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrenta la región.